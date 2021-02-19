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Российские оккупанты четыре раза сорвали "тишину", стреляли возле Шумов и Майорска

Автор: Артур Родивилов

В четверг, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

Вблизи Пивденного российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Потерь среди ВСУ нет.

С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 17 февраля боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 16 февраля боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

Вместе с тем СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской.

Ранее в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано свыше 76% нарушений прекращения огня.

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