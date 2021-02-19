Российские оккупанты четыре раза сорвали "тишину", стреляли возле Шумов и Майорска

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

Вблизи Пивденного российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Потерь среди ВСУ нет.

С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.