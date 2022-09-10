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Российские оккупанты бьют по приграничным районам Украины (фото последствий)

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 11:43
Российские оккупанты бьют по приграничным районам Украины (фото последствий) Фото: оккупанты бьют по приграничным районам Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Враг обстрелял Сумскую и Харьковскую области из авиации, минометов и артиллерии. Повреждена гражданская инфраструктура и линия электропередач", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, под огнем россиян оказались Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская, Белопольская, Новослободская общины Сумской области и Золочевская община Харьковской области на границе с Сумской.

"В то же время ночь в Сумской области прошла спокойно", - добавляют в ГПСУ.

Как сообщалось, оккупанты нанесли удар по больнице в Великой Писаревке Сумской области утром 9 сентября. В результате взрыва пострадали также лицей, два частных дома и детсад, находящиеся рядом.

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