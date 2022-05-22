UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - Одесская ОВА

Фото: российские морпехи испытывают нехватку личного состава (flot.com)
Автор: Артур Родивилов

России нехватает личного состава в морскую пехоту. Записывают корабельных кокков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Братчука.

Он отметил, что в целом ночь в Одессе прошла спокойно. Силы обороны выполняют боевые задания.

"В морпехи записывают корабельных кокков и начальников гальюнов с других судов и подразделений Черноморского флота - не хватает личного состава", - рассказал Братчук.

Напомним, 20 мая российские оккупанты уже обстреливали Одесскую область. Ракета попала в уборную.

На следующий день российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. Несмотря на разрушения объекта, никто не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса