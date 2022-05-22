Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - Одесская ОВА
России нехватает личного состава в морскую пехоту. Записывают корабельных кокков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Братчука.
Он отметил, что в целом ночь в Одессе прошла спокойно. Силы обороны выполняют боевые задания.
"В морпехи записывают корабельных кокков и начальников гальюнов с других судов и подразделений Черноморского флота - не хватает личного состава", - рассказал Братчук.
Напомним, 20 мая российские оккупанты уже обстреливали Одесскую область. Ракета попала в уборную.
На следующий день российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. Несмотря на разрушения объекта, никто не пострадал.
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