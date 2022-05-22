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Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - Одесская ОВА

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Одесса, Воскресенье 22 мая 2022 07:53
Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - Одесская ОВА Фото: российские морпехи испытывают нехватку личного состава (flot.com)
Автор: Артур Родивилов

России нехватает личного состава в морскую пехоту. Записывают корабельных кокков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Братчука.

Он отметил, что в целом ночь в Одессе прошла спокойно. Силы обороны выполняют боевые задания.

"В морпехи записывают корабельных кокков и начальников гальюнов с других судов и подразделений Черноморского флота - не хватает личного состава", - рассказал Братчук.

Напомним, 20 мая российские оккупанты уже обстреливали Одесскую область. Ракета попала в уборную.

На следующий день российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. Несмотря на разрушения объекта, никто не пострадал.

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