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Российская вакцина влечет за собой большие риски, - Порошенко

Киев, Воскресенье 03 января 2021 15:59
Российская вакцина влечет за собой большие риски, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Применение российской вакцины от коронавируса в Украине недопустимо и создает значительные риски.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии ”Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

Он подчеркнул, что власть должна в ближайшие месяцы обеспечить массовые прививки для украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, до всех качественных производителей вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски", - убежден Порошенко.

Он подчеркнул, что в течение 2021 года должно быть привито от коронавируса все население Украины.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала первый контракт на поставку вакцины от COVID только в конце декабря по вине "вспышки национального эгоизма" в мире.

Как писало РБК-Украина, первая партия вакцин от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первый транш составит 700 тысяч доз.

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