Российская вакцина от COVID-19 прошла регистрацию в Беларуси

Фото: вакцина (freepik)

Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение о сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ведомство выдало регистрационное удостоверение, после чего она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории страны.

Об этом сообщает БелТА.

"Мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V". Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов обнаружено не было", - сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пинович.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что вакцина Спутник V получила первое заграничное регистрационное удостоверение - в Беларуси. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на территории Беларуси также будет налажено производство вакцины.

Напомним, в Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса. На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.

Также ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.