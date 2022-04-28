Российская нефть становится токсичной. Далее - полное нефтяное эмбарго, - Подоляк

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сообщил, что в нефтегазовом гиганте Shell отказываются покупать любые смеси российского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Михаила Подоляка в Twitter.
"Российская нефть становится токсичной в любых проявлениях. В нефтегазовом гиганте Shell сообщили, что отказываются покупать какие-либо смеси с российским содержанием. Четкий сигнал для всей отрасли. Далее - полное нефтяное эмбарго", - написал Подоляк.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию.
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