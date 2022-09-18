Россиянки просят оккупантов привезти "трофеи" из убитых украинцев (перехват)

"Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников, и отрезанные головы - вот вершина мечтаний простой российской девушки из Подмосковья", - отмечают в СБУ.

Как слышно из перехваченного разговора, россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в ППК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже "отрезанную человеческую голову".

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - рассказывает женщина о планах своему жениху-оккупанту.

Кроме того, россиянка говорит, что без военной куртки, или как ее еще называют "кителя", "дорога домой для оккупанта закрыта", ведь она планирует использовать "хахляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

"Аморальность российского войска пробила очередное дно. Но позорное обращение с пленными и телами убитых в бою защитников Украины не останется безнаказанным. Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" - подытожили в СБУ.