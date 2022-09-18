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Россиянки просят оккупантов привезти "трофеи" из убитых украинцев (перехват)

Фото: россиянки просят оккупантов привезти "трофеи" из убитых украинцев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские женщины просят своих мужчин привозить с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев. Такие как шевроны, кители или берцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

"Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников, и отрезанные головы - вот вершина мечтаний простой российской девушки из Подмосковья", - отмечают в СБУ.

Как слышно из перехваченного разговора, россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в ППК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже "отрезанную человеческую голову".

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - рассказывает женщина о планах своему жениху-оккупанту.

Кроме того, россиянка говорит, что без военной куртки, или как ее еще называют "кителя", "дорога домой для оккупанта закрыта", ведь она планирует использовать "хахляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

"Аморальность российского войска пробила очередное дно. Но позорное обращение с пленными и телами убитых в бою защитников Украины не останется безнаказанным. Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" - подытожили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором оккупант плачет в трубку жене, признаваясь, что вынужден воевать с ранениями.

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