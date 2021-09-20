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Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа

Автор: Артур Родивилов

Россиянина подозревают в том, что он стрелял из пневматического ружья в прохожих в центре Парижа. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным источника, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях.

По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали несколько человек.

Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.

Напомним, в августе в Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.

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