Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа

Россиянина подозревают в том, что он стрелял из пневматического ружья в прохожих в центре Парижа. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
По данным источника, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях.
По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали несколько человек.
Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.
Напомним, в августе в Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.