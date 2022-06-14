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Россияне ударили "Ураганами" по домам Днепропетровской области

Фото: россияне ударили "Ураганами" по домам в Днепропетровской области (военТВ)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью из "Градов" обстреляли Апостоловскую и Покровскую общину Днепропетровской области. В результате чего повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь выдалась беспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области - Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам. Люди, предварительно, не пострадали. В Покровской общине повреждены дома", - написал Резниченко.

По его словам, сейчас на месте обстрела работают пиротехники - обследуют территорию.

Напомним, днем ранее в Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.

Также российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

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