Россияне ударили "Ураганами" по домам Днепропетровской области

"Ночь выдалась беспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области - Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам. Люди, предварительно, не пострадали. В Покровской общине повреждены дома", - написал Резниченко.

По его словам, сейчас на месте обстрела работают пиротехники - обследуют территорию.

Напомним, днем ранее в Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.

Также российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

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