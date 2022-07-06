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Россияне ударили по селу в Криворожском районе, повреждены дома

Фото: россияне снова бьют по Криворожскому району (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Артур Родивилов

В Днепропетровской области ночь прошла неспокойно. Российские оккупанты обстреляли Криворожский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестирня. Повреждены несколько жилых домов.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил Резниченко.

В других районах области в эту минуту спокойно.

Напомним, оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

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Днепропетровская область