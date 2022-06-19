Россияне убили спасателя в оккупированном Скадовске

По словам городского головы, жители Скадовска слышали несколько взрывов. Первый - было срабатывание российской ПВО.

"Очевидцы сообщают, что видели ракету, которая и вызвала разрушение нежилых помещений в районе Скадовского порта. Это и было источником мощного второго взрыва, который слышали даже в соседних селах", - написал Яковлев.

Он сообщил, что информация о разрушениях уточняется. Пострадавших в результате взрыва нет.

"К сожалению, работник местного ГСЧС - скадовчанин Бойченко Сергей, который делал обследование места взрыва, погиб при неизвестных обстоятельствах", - рассказал Яковлев.

По информации ГСЧС, как пишет мэр, Сергея сразу после работы забрали оккупанты из дома, а уже поздно вечером его нашли мертвым и доставили в скадовскую больницу.

Ведется следствие.

Напомним, также стало известно, что тройка вертолетов ВСУ нанесли авиаудар по скоплению врага в Херсонском районе.

Авиация ударила по скоплению живой вражеской силы и техники РФ в районе Давыдова брода и Снигиревки, а истребитель поразил склад с боеприпасами в Белозерской общине Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.