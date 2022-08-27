Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области

Оккупацинные войска России продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили двух и ранили больше 10 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии погибли 766 мирных жителей Донецкой области, еще 1971 получил ранения. Этиц цифры указаны без учета жерв в Мариуполе и Волновахе.

"За 26 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 12 человек получили ранения", - рассказал он.

Напомним, этой ночью российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому в Днепропетровской области.

Также ночью 27 августа взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.

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