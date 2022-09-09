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Россияне убили девять мирных жителей в Донецкой области за сутки, - ОВА

Фото: россияне убили девять мирных жителей в Донецкой области за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают убивать мирное население Донецкой области. За минувшие сутки из-за обстрелов оккупантов погибли девять гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донетчины: 5 в Бахмуте, 2 в Зайцево, 1 в Нью-Йорке и 1 в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения", - написал Кириленко.

При этом он уточнил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, недавно россияне запустили ракету в многоэтажный дом в Славянске. Из-за чего погибли мирные люди.

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