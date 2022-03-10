UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россияне убили больше гражданских, чем погибло военных, - Резников

Автор: Светлана Мащенко

За пятнадцать дней войны российский оккупант истребил больше гражданского населения, чем погибло в боях украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Министра обороны Украины Алексея Резникова.

"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны.

Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире", - заявил он.

Точные цифры министр не назвал.

Ранее в Генеральном штабе заявили, что противник остановлен во всех направлениях.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины