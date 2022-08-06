Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения.", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 690 человек, еще 1773 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.