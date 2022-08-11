Россияне за сутки убили более 10 гражданских в Донецкой области

Оккупационные войска России продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки жертвами российской агрессии в Донецкой области стали 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 716 человек, еще 1831 мирный житель получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по данным Генштаба, Россия сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей. На Бахмутском направлении оккупанты вели разведку боем и пытались совершать штурмовые действия, однако ВСУ заставили врага отступить с потерями.
Также мы писали, что этой ночью оккупанты из комплекса С-300 нанесли удар по Краматорску Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.