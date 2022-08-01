Россияне из ПТУРа расстреляли беженцев из Херсонской области. Есть погибшие

Российские военные выстрелили противотанковой управляемой ракетной в эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Довгое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли", - отметил он.

По его словам, пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог - троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком, им оказывается медицинская помощь.