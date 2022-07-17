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Россияне обстреляли Соледар и село под Бахмутом. Ранены три ребенка

Фото: последствия сегодняшних обстрелов (gp.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска обстреляли Соледар и село Ягодное Бахмутского района. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что в результате массированных атак травмированы трое граждан. Также получили осколочные ранения трое детей.

Кроме того, повреждены несколько частных домов, хозяйственных построек и гаражей. Открыты уголовные дела по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ранее сообщалось, что противник из реактивных систем залпового огня обстрелял населенные пункты возле линии соприкосновения в Запорожской области.

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