Россияне обстреляли Криворожский район из "Ураганов" и ствольной артиллерии

Российские в течение дня несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Оккупанты били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.
Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Так, захватчики дважды ударили из ствольной артиллерии по Большой Костромке. В результате повреждено складское помещение частного предприятия, здание дошкольного учебного заведения и линия электропередач.
Из "Ураганов" россияне обстреляли село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.
Кроме этого, под вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской общин. Обошлось без разрушений.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, оккупанты ночью 30 июля выпустили по Никополю и Червоногригоровской общине Днепропетровской области около 80 снарядов.
28 июля российские военные попали в аграрное предприятие в Широковский общине. В результате атаки погиб парень.
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