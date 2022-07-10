Россияне ночными обстрелами разрушили здание администрации в Соледаре

В результате ночных обстрелов в Донецкой области разрушено здание местной администрации в Соледаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

По его словам, никто не пострадал, но пожар полностью разрушил здание, поскольку все спасатели на тот момент выехали на место ракетного удара в Часов Яре.

"Местные говорят, что где-то в час ночи по зданию прилетели 2 снаряда. Быстро загорелся пожар, все выгорело", - сообщил местный депутат Игорь Зеленый.

Сообщается, что российские войска нанесли удар в ночь на 10 июля. В результате выгорели все помещения исполкома.

Напомним, накануне вечером российские войска нанесли ракетный удар по Часов Яру, в результате чего разрушена многоэтажка.

На данный момент известно о гибели не менее 15 мирных жителей, еще десятки находятся под завалами.

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