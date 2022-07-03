Россияне мучили водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм

Россияне мучили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Он впал в кому и умер от значительных травм, так и не придя в сознание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
Отмечается, что несколько дней назад оккупанты жестоко погиби водолаза. От него требовали нырять в брызгальный бассейн атомной электростанции. От отказался, за что захватчики мучили мужчину.
"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он умер, так и не придя в сознание", - написал Орлов.
Напомним, россияне заставляют сотрудников ЗАЭС нарушать технологию работы реактора.
Ранее сообщалось, что оккупанты собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на станции.