UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне мучили водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм

Фото: россияне пытали водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне мучили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Он впал в кому и умер от значительных травм, так и не придя в сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Отмечается, что несколько дней назад оккупанты жестоко погиби водолаза. От него требовали нырять в брызгальный бассейн атомной электростанции. От отказался, за что захватчики мучили мужчину.

"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он умер, так и не придя в сознание", - написал Орлов.

Напомним, россияне заставляют сотрудников ЗАЭС нарушать технологию работы реактора.

Ранее сообщалось, что оккупанты собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на станции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна России против Украины