Россияне не могут захватить даже одну деревню: поехали - 20 человек убитых, - перехват СБУ

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все кончились. Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП... и просто так бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно бегут", - рассказывает захватчик в перехваченном разговоре своей жене.

Он жалуется, что оккупанты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей.

"Мы не можем село взять одно. Поехали - пиз*ы получили 20 человек убило, 100 раненых", - сказал он.