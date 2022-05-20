Россияне минируют территории на маршрутах продвижения ВСУ

Российские военные пытаются сдержать наступление украинских защитников на Слобожанском и Таврическом направлениях. Оккупанты минируют маршруты продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ ,

Отмечается, что оккупанты проводят инженерные работы для оборудования второй линии обороны. Также вражеские силы заминировали мост через реку Ингулец в районе Давыдова Брода в Херсонской области.

Кроме того, для остановки контрнаступления оккупанты обстреливают территории и населенные пункты возле Харькова.

"На Слобожанском направлении агрессор осуществил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.