Россияне депортировали детей из Изюма и Балаклеи и держат в Геленджике

"Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи", - сказал он.

Освобождение Балаклеи

ВСУ деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск. Об этом 8 сентября сообщил президент Владимир Зеленский, показав видео из освобожденного города.

Вывод войск РФ из Изюма

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября. Также это якобы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".