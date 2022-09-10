Россияне депортировали детей из Изюма и Балаклеи и держат в Геленджике

Росийские оккупанты вывезли детей из Изюма и Балаклеи Харьковской области в российский Геленджик, якобы в детский лагерь, и до сих пор удерживают их там.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Изюмского района Владислава Соколова.
"Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи", - сказал он.
ВСУ деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск. Об этом 8 сентября сообщил президент Владимир Зеленский, показав видео из освобожденного города.
Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября. Также это якобы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".
Как сообщалось, ранее подконтрольная оккупационная "администрация Харьковской области" заявила об эвакуации населения из-за "обстрелов" из Изюма и Купянска.
Напомним, Украина требует от России вернуть всех похищенных оккупантами детей их родителям или законным опекунам.
С начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось пока лишь 51 несовершеннолетнего.
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