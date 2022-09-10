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Россияне депортировали детей из Изюма и Балаклеи и держат в Геленджике

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 16:39
Россияне депортировали детей из Изюма и Балаклеи и держат в Геленджике Фото: Россия депортировала школьников из Изюма и Балаклеи в Геленджик (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Росийские оккупанты вывезли детей из Изюма и Балаклеи Харьковской области в российский Геленджик, якобы в детский лагерь, и до сих пор удерживают их там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Изюмского района Владислава Соколова.

"Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи", - сказал он.

Освобождение Балаклеи

ВСУ деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск. Об этом 8 сентября сообщил президент Владимир Зеленский, показав видео из освобожденного города.

Вывод войск РФ из Изюма

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября. Также это якобы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".

Как сообщалось, ранее подконтрольная оккупационная "администрация Харьковской области" заявила об эвакуации населения из-за "обстрелов" из Изюма и Купянска.

Напомним, Украина требует от России вернуть всех похищенных оккупантами детей их родителям или законным опекунам.

С начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось пока лишь 51 несовершеннолетнего.

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