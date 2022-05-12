Россияне безуспешно наступали на разных направлениях: какова ситуация на фронте сегодня

Россия уже 78-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население Украины. За сутки оккупанты на нескольких направлениях проводили штурмовые действия, но успеха не имели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты осуществляли штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, но успеха не имели.
Также на Северодонецком направлении россияне продолжают штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка. Однако, оккупанты успеха не имеют.
Кроме того, на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение своих войск, но успеха не имеет.
Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.
К тому же продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов из республики Беларусь по инфраструктурным объектам Украины.
Ранее мы сообщали, что под Харьковом войска РФ обстреливают освобожденные села, чтобы сдержать наступление ВСУ.
Также мы писали, что наступление на Славянск остановилось, враг пополняет потери и ведет разведку.
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