Россияне безуспешно наступали на разных направлениях: какова ситуация на фронте сегодня

На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты осуществляли штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, но успеха не имели.

Также на Северодонецком направлении россияне продолжают штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка. Однако, оккупанты успеха не имеют.

Кроме того, на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение своих войск, но успеха не имеет.

Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.

К тому же продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов из республики Беларусь по инфраструктурным объектам Украины.