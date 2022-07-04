Россияне и белорусы отстранены от сезона 2022/23 в настольном теннисе

Международные турниры в сезоне 2022/23 пройдут без белорусов и россиян. Такое решение принял Исполнительный совет ETTU.

"Союз придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и Международной федерации настольного тенниса. Для обеспечения безопасности всех участников и сохранения монолитности еврокубков такое решение было необходимо", – говорится в заявлении.

Решающее влияние на решение ETTU оказала позиция участников Лиги чемпионов и Кубка Европы предыдущего сезона. Большинство команд отказались ехать в РФ и Беларус, а также рассматривали вариант с бойкотом соревнований в случае допуска местных спортсменов.

Накануне президент МОК Бах заявил, что предпосылок для снятия ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях нет. Олимпийские функционеры постоянно работают с профильными федерациями по продлению ограничений.