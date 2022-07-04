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Россияне и белорусы отстранены от сезона 2022/23 в настольном теннисе

Фото: Европейский настольный обойдется без РФ и Беларуси (facebook.com/ETTUofficial)
Автор: Антон Федорцив

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) решил не допускать представителей РФ и Беларуси к грядущему сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Международные турниры в сезоне 2022/23 пройдут без белорусов и россиян. Такое решение принял Исполнительный совет ETTU.

"Союз придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и Международной федерации настольного тенниса. Для обеспечения безопасности всех участников и сохранения монолитности еврокубков такое решение было необходимо", – говорится в заявлении.

Решающее влияние на решение ETTU оказала позиция участников Лиги чемпионов и Кубка Европы предыдущего сезона. Большинство команд отказались ехать в РФ и Беларус, а также рассматривали вариант с бойкотом соревнований в случае допуска местных спортсменов.

Накануне президент МОК Бах заявил, что предпосылок для снятия ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях нет. Олимпийские функционеры постоянно работают с профильными федерациями по продлению ограничений.

К слову, ранее МОК отказался пересмотреть рекомендации по отстранению РФ и Беларуси от спортивных соревнований.

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