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Россияне анонсируют теракт на Славянской ТЭС

Фото: россияне анонсируют теракт на Славянской ТЭС (wikipedia)
Автор: Евгений Прокопенко

Минобороны России распространяет фейк о подготовке теракта на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Россияне рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей.

"Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС", - говорится в сообщении ЦПД.

Там добавили, что из-за увеличения обстрелов и большой вероятности провокаций власти Украины призывает не медлить и эвакуироваться людям восточных областей в более безопасные места, чтобы избежать человеческих жертв.

Напомним, на днях россияне обстреляли Славянск. Горел центральный рынок, погибли люди.

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Славянск