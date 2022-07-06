Россияне анонсируют теракт на Славянской ТЭС

Минобороны России распространяет фейк о подготовке теракта на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Россияне рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей.
"Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС", - говорится в сообщении ЦПД.
Там добавили, что из-за увеличения обстрелов и большой вероятности провокаций власти Украины призывает не медлить и эвакуироваться людям восточных областей в более безопасные места, чтобы избежать человеческих жертв.
Напомним, на днях россияне обстреляли Славянск. Горел центральный рынок, погибли люди.
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