Россияне анонсируют теракт на Славянской ТЭС

Минобороны России распространяет фейк о подготовке теракта на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Россияне рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей. "Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС", - говорится в сообщении ЦПД. Там добавили, что из-за увеличения обстрелов и большой вероятности провокаций власти Украины призывает не медлить и эвакуироваться людям восточных областей в более безопасные места, чтобы избежать человеческих жертв.