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Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря. Ранее ее оттуда выгнали

Фото: Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря. В Москве аргументировали выход страны из организации, заявив, что Совет "в последнее время все больше деградирует".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", - заявили в российском МИДе.

При этом в ведомстве обвинили других участников организации в политизировании деятельность Совета.

"Наши бывшие партнеры стремились политизировать деятельность Совета, продвигая в его рамках собственные идеологизированные установки. Мы, в свою очередь, направляли сотрудничество в практическое русло, ставя на первое место задачу устойчивого социально-экономического развития Балтийского региона. К сожалению, в итоге возобладала деструктивная логика наших контрагентов", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта Совет государств Балтийского моря выгнал Россию из организации. В частности, из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Совет государств Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. Украина имеет статус страны-наблюдателя.

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