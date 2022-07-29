Россия заметает следы пыток и убийств: оккупанты заявили об обстреле колонии в Еленовке

Отмечено, прежде всего-каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется, от времени пуска, до локации попадания.

"Такими обвинениями москали лишь подставляют себя на эшафот! Но ведь таковы требования тупой пропаганды! Потом. ВСУ наносят удар высокоточным оружием по месту, где содержатся украинские пленные? Что за дикий бред? Кто в это вообще поверит, кроме выживших из ума потребителей информационного фаст-фуда?"- говорится в сообщении.

Таким образом россияне попытались скрыть преступления против пленных, что они делали все это время.

"Издевательства, пытки, убийства. Чтобы заместить следы и был нанесен удар по колонии. Ждем дополнительную информацию. Но просто хотим напомнить, что в ближайшее время в Херсонской области в ВСУ вполне мог бы появиться масштабный обменный фонд пленных РОА. Теперь он может и не появиться...", - подчеркивают в сообщении.

Отметим, тем временем Телеграмм-каналы оккупантов массово сообщают о гибели украинцев, удерживаемых в колонии в Еленовке Донецкой области.

Они ссылаются на заявление так называемого "первого замминистра информации ДНР" Даниила Бессонова.

Враг якобы заявляет о 40 погибших и 130 раненых.

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