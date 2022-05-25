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Россия забрала с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование, - разведка

Фото: Россия забрала с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование (twitter.com.osinttechnical)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные забрали с уничтоженного крейсера "Москва" тела погибших моряков. Также оккупанты изъяли секретное оборудование и документацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Россия проводила спасательную операцию на затонувшей "Москве". Скибицкий утверждает, что операция длилась как минимум две недели.

"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера - доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", - сообщил представитель ГУР МО.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по крейсеру удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Напомним, в апреле появились снимки затонувшего крейсера "Москва" на дне Черного моря.

Также были опубликованы фото корабля после попадания по нему украинских ракет.

РБК-Украина собрало главные достижения в отражении агрессии России за три месяца.

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