Россия не забирает трупы своих солдат, по ним гонят в наступление новые части, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что места жестоких боев завалены трупами российских солдат. Тела никто не забирает, по ним в наступление гонят новые части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Наши Вооруженные силы продолжают сдерживать врага на всех направлениях, наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат и эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части, какие-то резервы, которое командование российских войск собирает, где только может.

"Мы понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб. Я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец", - сказал Зеленский.

По его словам, убито уже больше 14 тысяч российских солдат, а это 14 тысяч матерей, отцов, жен, детей, родственников и друзей. Дальше жертв войны будет только больше, добавил глава государства.