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Россия вывозит краденое украинское зерно по фиктивным документам, - посол

Фото: посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия подделывает документы для вывоза краденого украинского зерна. В связи с этим правоохранительные органы Турции не могут зафиксировать нарушения.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, украинское зерно вывозят автотранспортом в Севастополь. Там его оформляют как "российское", якобы привезенное из Краснодара или Новороссийска. После чего оно идет в Турцию.

Посол добавил, что если бы эти грузы заходили в турецкие порты по документам из Севастополя или Херсона, их бы не принимали.

"Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и основания для прекращения движения этих судов", - заявил Боднар.

Дипломат подчеркнул, что соучастники России столкнутся с серьезными ограничениями, особенно компании, которые покупают краденое.

"Мы передали турецкой стороне перечень судов, которые используются Россией и третьими сторонами для нелегального вывоза краденого зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать", - подчеркнул он.

Напомним, ранее спутник зафиксировал, что Россия отправляет украинское зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока.

Кроме того, оккупанты подтвердили, что вывозят зерно с территории Запорожской области

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