Россия вывозит краденое украинское зерно по фиктивным документам, - посол

По его словам, украинское зерно вывозят автотранспортом в Севастополь. Там его оформляют как "российское", якобы привезенное из Краснодара или Новороссийска. После чего оно идет в Турцию.

Посол добавил, что если бы эти грузы заходили в турецкие порты по документам из Севастополя или Херсона, их бы не принимали.

"Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и основания для прекращения движения этих судов", - заявил Боднар.

Дипломат подчеркнул, что соучастники России столкнутся с серьезными ограничениями, особенно компании, которые покупают краденое.

"Мы передали турецкой стороне перечень судов, которые используются Россией и третьими сторонами для нелегального вывоза краденого зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать", - подчеркнул он.