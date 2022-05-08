Россия вынуждена отправлять в Украину своих командиров из-за неудач, - разведка Британии

При этом, как отмечает разведка, российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важного опыта руководства.

Однако непонятно, что присутствие этих командиров на поле боя привело к усовершенствованию или измененной оперативной концепции.

Разведка утверждает, ошибочные предположения относительно планирования и неудачи в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

В частности, передовое развертывание командиров подвергало их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

"Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших", - предполагает британская разведка.

Напомним, по данным ГУР МО, военные армии оккупанта начинают понимать в какой тупик загнало их руководство Кремля. Следовательно, единственное желание многих из них - покинуть место боевых действий как можно быстрее и любым способом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.