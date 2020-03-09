Россия выдворила в ОРДЛО украинца с симптомами коронавируса, - разведка

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта

По данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.

"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Напомним, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру как минимум до июня. По его словам, упор в борьбе с коронавируса в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".