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Россия ввела санкции против бизнесменов и журналистов Австралии

Фото: Россия ввела санкции против бизнесменов, журналистов Австралии (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Россия ввела дополнительные санкции против Австралии. В список ограничений попали 121 физических лиц бизнеса, силовых структур и СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание МК.

"В российский «стоп-лист» дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - заявили в МИД.

Всем физическим лицам, попавшим в санкционный список - запрещено въезжать в Россию. Также страна-оккупант обещает продолжить расширять список ограничений.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности шестого пакета санкций ЕС против Российской Федерации.

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