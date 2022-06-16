Россия ввела санкции против бизнесменов и журналистов Австралии

Россия ввела дополнительные санкции против Австралии. В список ограничений попали 121 физических лиц бизнеса, силовых структур и СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание МК .

"В российский «стоп-лист» дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - заявили в МИД.

Всем физическим лицам, попавшим в санкционный список - запрещено въезжать в Россию. Также страна-оккупант обещает продолжить расширять список ограничений.