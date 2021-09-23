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Россия второй день подряд бьет рекорд смертности от COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

В России второй день подряд количество летальных исходов от коронавируса достигает рекордных значений. За минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 820 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 820", - говорится в сообщении.

Отмечено, что днем ранее в РФ количество летальных исходов от болезни составляло 817.

Указано, что в последний раз Россия фиксировала подобное количество смертей почти месяц назад, 26 августа.

Между тем в России значительно выросли суточные показатели COVID-случаев, 21 438 за последние сутки, хотя еще днем ранее было зафиксировано 19 706.

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