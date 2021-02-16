Россия может вернуться к Договору по открытому небу: названо условие

"Мы оставляем дверь открытой. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся, наконец, с мыслями, что-то у себя там проанализируют, взвесят "за" и "против", и определятся, готовы или не готовы США вернуться в ДОН", - заявил он.

Рябков отметил, что процедура выхода из Договора по открытому небу, которое начала Москва, все еще продолжается и будет завершена, "если к тому времени США не уведомят нас о готовности вернуться к положениям соглашения".

"Россия передаст депозитариям - это Венгрия и Канада - ноту о том, что она выходит из Договора. И с того момента начнется шестимесячный срок, определенный самим договором, предшествующий моменту официального выхода", - добавил он.

Отметим, что Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.