Россия с утра обстреляла Харьков: первые подробности

"За прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации, пострадавших нет. Россияне продолжают терроризировать мирное население - утро в городе также началось с ударов", - рассказал он.

По словам Синегубова, под обстрелами постоянно находится и Харьковская область.

"В Балаклее 2 человека ранены, в с. Ивановка, Изюмского района, - 3, в том числе дети 13 и 14 лет. Обстрелов получил Чугуев - 1 пострадавший. В Первомайском, Лозовского района, ранен ребенок 13 лет. В Шевченковском, Купянского района, также 1 пострадавший", - добавил глава региона.

Он добавил, что в Изюмском районе до сих пор продолжается ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии, которое потерпело удар российских оккупантов 18 июня. А в Цыркунах ранен 74-летний мужчина, взорвавшийся на российской мине.