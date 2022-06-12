Россия устроила концерт в оккупированном Херсоне. Однако, местные проигнорировали его

"Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев есть 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политический окрас, их должно было бы быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому", - заявил Самойленко.

По словам советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, фейковая власть решила организовать "празднование" не только в самом Херсоне, но и по всей области.

Между тем как заметил Хлань, движение сопротивления уже расклеило листовки по всему городу с предложением горожанам сдавать оккупантов.

"Сегодня по всему Херсону, движение сопротивления расклеило листовки с QR-кодами, по которым можно подробнее ознакомиться с предложениями "Сдал оккупанта - получи деньги" и тому подобное. Такие открытки поклеили даже на здании, где военные РФ расположили свой штаб ФСБ, и на занятых русскими административных зданиях", - отметил советник председателя Херсонской ОВА.