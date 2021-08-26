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Россия установила новый суточный рекорд смертности от COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 820 человек. Это новый максимум с начала пандемии COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Известно, что больше всего летальных исходов было зарегистрировано в Москве (54) и Санкт-Петербурге (38), далее по показателям идет Краснодарский край (34).

Отмечено, что за весь период пандемии коронавируса в России умерло 179 243 человека.

Стоит отметить, что прошлый антирекорд в РФ зарегистрировали 14 августа, тогда в стране от COVID-19 умерли 819 человек.

Напомним, в России ранее заявили, что будут отстранять от работы за отказ от прививки.

Также сообщалось, что в РФ серьезно ужесточают карантинные ограничения из-за штамма "Дельта".

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