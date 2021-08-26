Россия установила новый суточный рекорд смертности от COVID-19

Известно, что больше всего летальных исходов было зарегистрировано в Москве (54) и Санкт-Петербурге (38), далее по показателям идет Краснодарский край (34).

Отмечено, что за весь период пандемии коронавируса в России умерло 179 243 человека.

Стоит отметить, что прошлый антирекорд в РФ зарегистрировали 14 августа, тогда в стране от COVID-19 умерли 819 человек.