Россия установила новый суточный рекорд смертности от COVID-19

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 820 человек. Это новый максимум с начала пандемии COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
Известно, что больше всего летальных исходов было зарегистрировано в Москве (54) и Санкт-Петербурге (38), далее по показателям идет Краснодарский край (34).
Отмечено, что за весь период пандемии коронавируса в России умерло 179 243 человека.
Стоит отметить, что прошлый антирекорд в РФ зарегистрировали 14 августа, тогда в стране от COVID-19 умерли 819 человек.
Напомним, в России ранее заявили, что будут отстранять от работы за отказ от прививки.
Также сообщалось, что в РФ серьезно ужесточают карантинные ограничения из-за штамма "Дельта".