UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может усилить обстрел на границе: кто под угрозой

Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Растет угроза обстрелов в приграничных областях Украины. В частности под ударом могут оказаться населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Об этом на брифинге в эфире национального телемарафона рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина.

По его словам, с территории РФ осуществляется минометный обстрел приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Оккупанты хотят недопустить силы обороны Украины к контролю государственной границы.

"В дальнейшем не исключение усиление интенсивности обстрелов военных и гражданских объектов с целью запрета установки силами обороны Укрїани контроля над государственным рубежом и удержание части наших войск для установления безопасности приграничных районов", - сказал Громов.

Напомним, в ночь на 2 июня российские оккупационные войска с помощью авиации нанесли три ракетных удара по Сумской области. В результате обстрела ранены три человека.

На территорию Краснопольской общины Сумской области вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства. В ОВА людей призывают не трогать опасных предметов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине