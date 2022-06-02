Россия может усилить обстрел на границе: кто под угрозой

Растет угроза обстрелов в приграничных областях Украины. В частности под ударом могут оказаться населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Об этом на брифинге в эфире национального телемарафона рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина .

"В дальнейшем не исключение усиление интенсивности обстрелов военных и гражданских объектов с целью запрета установки силами обороны Укрїани контроля над государственным рубежом и удержание части наших войск для установления безопасности приграничных районов", - сказал Громов.

По его словам, с территории РФ осуществляется минометный обстрел приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Оккупанты хотят недопустить силы обороны Украины к контролю государственной границы.

Напомним, в ночь на 2 июня российские оккупационные войска с помощью авиации нанесли три ракетных удара по Сумской области. В результате обстрела ранены три человека.

На территорию Краснопольской общины Сумской области вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства. В ОВА людей призывают не трогать опасных предметов.

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