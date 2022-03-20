Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов в Украине, - Минобороны Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии .

В ведомстве считают, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь для поддержки атак на городские районы, поскольку она "надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения".

"Вместо этого Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате этих городов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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