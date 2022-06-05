UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия умышленно обстреляла центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД

Фото: Россия умышленно обстреляла центр Донецка для "картинки" в СМИ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 4 июня, центральная часть временно оккупированного Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу. Российские военные умышленно открыли огонь по городу, чтобы создать "картинку" для СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке прогремела серия взрывов ... ВСУ выпустили 40 снарядов из" Града", удар пришелся по центру города", - пишет пресс-служба ЦПД.

В то же время очевидцы из оккупированного Донецка отмечают, что обстрелы вели именно российские оккупанты:

  • "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";
  • "в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно";
  • "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт.";
  • "люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их убедить, что Украина плохая".

Как отмечают в ЦПД, пропагандисты умышленно запугивают жителей временно оккупированных территорий, чтобы оправдать войну против Украины. Это в очередной раз подтверждает циничность оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированной части Донецка прогремели взрывы, в результате чего вспыхнули масштабные пожары. В результате обстрела пострадали 10 человек, среди которых есть и ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация