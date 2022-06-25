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Россия уменьшила присутствие своих кораблей в Черном море: названа причина

Фото: РФ уменьшила присутствие своих кораблей в Черном море (Минобороны РФ)
Автор: Наталия Гурковская

Группировка российского флота в Черном море уменьшилась по количеству до двух ракетных и одного крупного десантного корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма "похудела" до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля. Другие укрылись в пунктах базирования", - говорится в сообщении.

Тем не менее угроза ракетных ударов остается и с моря, и с неба, и с суши.

"Шторм еще не утих, поэтому странствующие мины могут встречаться в любых районах моря и выталкиваться к побережью", - добавили военные.

Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по российскому буксиру, у которого на борту находился ЗРК "ТОР".

30 мая стало известно, что Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

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