Россия уменьшила присутствие своих кораблей в Черном море: названа причина

Группировка российского флота в Черном море уменьшилась по количеству до двух ракетных и одного крупного десантного корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма "похудела" до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля. Другие укрылись в пунктах базирования", - говорится в сообщении.

Тем не менее угроза ракетных ударов остается и с моря, и с неба, и с суши.

"Шторм еще не утих, поэтому странствующие мины могут встречаться в любых районах моря и выталкиваться к побережью", - добавили военные.